Компанія-розробник World of Tanks перевезла з Мінська у Київ 300 співробітників – ЗМІ

Компанія Wargaming - розробник популярної гри World of Tanks - перевезла з Мінська у київський офіс близько 200-300 співробітників.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на джерела, офіційно у компанії виданню не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

"Поки невідомо, чи залишаться ці співробітники працювати в Києві на довгий час або повернуться до Мінська. Також, за даними джерел, компанія планує перевезти до Вільнюса близько 500 співробітників з сім'ями", - йдеться у повідомленні.

Загалом у мінському офісі Wargaming працює близько 2000 співробітників.

Як повідомляє Настоящее время, компанія раніше розглядала варіанти релокації працівників до Києва, Санкт-Петербурга, Нікосії.

У Wargaming є київська студія, в якій працює близько 400 осіб. Офіс київської філії компанії розташований в центрі міста на Подолі.

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