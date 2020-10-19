Всі розділи
Укр / Рус

Компанія-розробник World of Tanks перевезла з Мінська у Київ 300 співробітників – ЗМІ

Понеділок, 19 жовтня 2020, 18:20
 

Компанія Wargaming - розробник популярної гри World of Tanks - перевезла з Мінська у київський офіс близько 200-300 співробітників.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на джерела, офіційно у компанії виданню не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

"Поки невідомо, чи залишаться ці співробітники працювати в Києві на довгий час або повернуться до Мінська. Також, за даними джерел, компанія планує перевезти до Вільнюса близько 500 співробітників з сім'ями", - йдеться у повідомленні.

Загалом у мінському офісі Wargaming працює близько 2000 співробітників.

Як повідомляє Настоящее время, компанія раніше розглядала варіанти релокації працівників до Києва, Санкт-Петербурга, Нікосії.

У Wargaming є київська студія, в якій працює близько 400 осіб. Офіс київської філії компанії розташований в центрі міста на Подолі.

Читайте також: Білоруський ІТ-бізнес на порозі великого переселення: чи скористається цим Україна

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

IT Білорусь Київ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінськ обурився указом Зеленського про білоруських ІТ-фахівців 15 жовтня 2020, 09:15
Держпідприємство Мін'юсту планує створити власну ІТ-команду, щоб відмовитись від підрядників 13 жовтня 2020, 17:00
Microsoft вкладе 1 мільярд доларів в побудову дата-центрів у Греції 5 жовтня 2020, 13:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!