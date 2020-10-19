Рада не розгляне держбюджет до виборів - Разумков

Спікер Дмитро Разумков підтвердив, що Верховна Рада на засіданні 20 жовтня не зможе розглянути в першому читанні законопроєкт про держбюджет на 2021-й рік і закликав мобілізуватись для його доопрацювання.

Джерело: Разумков на засіданні Погоджувальної ради 19 жовтня

Пряма мова: "В п’ятницю з технічних причин не відбулося засідання комітету і, згідно діючого законодавства, документ, який ми мали розглядати завтра, він не готовий. Ми не зможемо на пленарному засіданні його розглянути: народні депутати з ним ще не ознайомились, і комітет ще не прийняв відповідне рішення.

Я впевнений що найближчим часом він буде підготовлений і після того як пройдуть вибори і ми, згідно з нашим графіком, повернемося до парламенту - з 3 листопада - ми зможемо розглянути цей законопроєкт".

Деталі: Спікер звернувся до всіх з проханням оперативно доопрацювати документ, щоб увійти в новий рік з нормальним бюджетом, щоб не було такого явища як "бюджетна ніч".

На думку Разумкова, практика "держбюджет під ялинку" повинна піти в історію.

Голова профільного комітету Данило Гетманцев підтвердив, що 20 жовтня бюджет не буде розглянуто в першому читанні.

"Проєкт постанови про депутатські пропозиції і поправки до проєкту державного бюджету не рекомендовано профільним комітетом. Сподіваюся, незважаючи на це, ми зможемо розглянути проєкт до 1 грудня в цілому", - написав Гетманцев.