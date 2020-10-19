Суди списали борг "Галичини" перед Укрексімбанком на 1,2 мільярда

Борг однієї зі структур виробника молочної продукції "Галичина" у розмірі 1,24 мільярда гривень перед державним Укрексімбанком буде списано відповідно до рішення суду.

Про це повідомляє Finbalance.

У вересні 2020 року Західний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Укрексімбанку та залишив без змін ухвалу Госпсуду Львівської області від травня 2020 року, якою було затверджено ліквідаційний баланс збанкрутілого ПрАТ "Галичина" та ліквідовано цю компанію.

Суди констатували, що з огляду на недостатність майна боржника, вимоги низки кредиторів (у т.ч. Укрексімбанку - на 1,24 млрд грн), які не були погашені в ході ліквідаційної процедури, вважаються погашеними відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу з процедур банкрутства.

Згідно з судовими матеріалами, внаслідок отримання коштів від реалізації активів боржника, ліквідатор частково погасив вимоги заставних кредиторів, в т.ч. Укрексімбанку - на 97,9 млн грн.

В апеляційній скарзі Укрексімбанк просив повернути справу до суду першої інстанції для продовження ліквідаційної процедури.

Держбанк висловлював думку, що ліквідатор ПрАТ "Галичина" не провів належним чином інвентаризації активів боржника та їх оцінку, не вжив заходів щодо виявлення і стягнення дебіторської заборгованості, а також не вжив заходів щодо притягнення акціонерів чи посадових осіб боржника до субсидіарної відповідальності.

Суд апеляційної інстанції з оцінками Укрексімбанку не погодився, вказавши в т.ч., що ліквідатор ПрАТ "Галичина" не виявив ознак доведення боржника до банкрутства та ознак фіктивного банкрутства, а тому не було підстав покладати субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника на винних осіб, як це передбачено ч.2 ст.61 Кодексу з процедур банкрутства.

"Скаржником не подано конкретних доказів та не наведено обставин, які б вказували на неналежне здійснення ним ліквідаційної процедури", - йдеться в постанові Західного апеляційного госпсуду.

ПрАТ "Галичина" було визнане банкрутом постановою Госпсуду Львівської області у серпні 2018 року.

"Молочна компанія "Галичина" заявляла, що ліквідація ПрАТ "Галичина" не позначиться на виробництві продукції.

"Починаючи з 2015 року і по даний час власником готової молочної продукції, торгової марки "Галичина" та унікальних рецептур є ТОВ "Молочна компанія "Галичина", яка продовжує та розширює свою діяльність на ринку молочної продукції", - йшлося тоді у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Госпсуд Львівської області визнав банкрутом ПрАТ "Галичина" та відкрив ліквідаційну процедуру.

Нагадуємо:

За даними НКЦПФР, власником 100% акцій ПрАТ "Галичина" є кіпрська компанія "Бросмонт Холдінгз Лімітед".

У 2010 році "Західна молочна група" (підконтрольна групі "Континіум" Степана Івахіва і покійного Ігоря Єремєєва) об'єдналася з ПрАТ "Галичина" (бенефіціарами якого були львів'яни Андрій Король, Сергій Гібай, Юрій Ложкін), що публічно підтверджували в групі "Континіум".

Об'єднана молочна структура зберегла назву "Галичина". Степан Івахів входив до наглядової ради підприємства.

Серед кредиторів "Галичини" були в т.ч. ТОВ "Молочна компанія "Галичина", а також ряд компаній, пов'язаних з групою "Континіум" і їх мережею АЗС WOG.

Степан Івахів – екснародний депутат, один із засновників групи компаній "Континіум", найближчий соратник Ігоря Єремєєва.

Forbes у 2016 році оцінив статки Івахіва у 93 млн доларів.