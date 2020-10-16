Голова Держгеонадр відповів Саакашвілі на звинувачення у саботажі реформ

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах вважає обвинувачення голови виконкому Нацради реформ Міхаїла Саакашвілі щодо саботажу реформи відомства безпідставними та закликав не дезінформувати суспільство.

Про це повідомляє пресслужба відомства, наголошуючи, що заява Опімаха є відповіддю на "безпідставні звинувачення".

"Ми "за" практичні речі, які несуть користь, і "проти" теоретичних експериментів над ринком. Для мене є неприйнятним, керуючись лозунгом "все на аукціон", умовчувати суть, яка насправді позбавлятиме надрокористувача його ділянки надр після того, як він узяв усі геологічні ризики, вклав інвестиції у розвідку, підтвердив поклади копалин й побудував переробний комплекс, на якому працюють люди", - заявив Опімах.

Водночас він висловив здивування звинуваченнями Саакашвілі у блокуванні прозорих аукціонів "в один клік" та нагадав, що чинна процедура проведення електронних торгів передбачає від 50 до 90 днів та відповідає вимогам європейської директиви: такий термін забезпечує необхідний час для аналізу геологічної інформації та прийняття інвестиційного рішення. А залучити серйозного інвестора та організувати конкурентні торги за 20 днів неможливо.

Опімах висловився на підтримку законопроєкту №4187, який було розроблено за участю Офісу простих рішень і реформ Саакашвілі, експертів галузі, народних депутатів та закликав політиків і медіа "не дезінформувати суспільство", а уважно "вивчити прогресивні новели, запропоновані у редакції документу".

"Реформи не повинні перетворитись на шок для бізнесу та знущання над платниками податків. Зміни мають бути передбачуваними та завчасно комунікуватися з ринком – це цивілізовано, нормально і необхідно, бо саме діалог є запорукою довіри", — наголосив Опімах

Заява голови Служби стала відповіддю на безпідставні звинувачення голови виконкому Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі, який вдався до критики законопроєкту №4187 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування.

Нагадуємо:

Голова виконкому Нацради реформ Міхаїл Саакашвілі заявив, що керівник Державної служби геології та надр Роман Опімах саботує реформу відомства та підмінив відповідний законопроєкт.

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