Ексголова Податкової Верланов стверджує, що СБУ готується його затримати

Служба безпеки України готується вручити підозру ексголові Державної податкової служби Сергію Верланову і затримати його.

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook. Інформацію про підготовку підозри підтвердив сам Верланов.

За словами Бутусова, затримання Верланова готується в найближчий час, "прямо перед виборами, щоб показати виборцям боротьбу з корупцією і затримання високопоставленого чиновника".

"За моєю інформацією, моє переслідування замовлене дуже впливовою групою, представники якої є і в уряді, і в ОП, і в правоохоронних органах. Вважаю, що, згідно з їхнім задумом, ця справа перед виборами має виконати роль такого собі "інформаційного шуму" і зімітувати ефективну боротьбу з корупцією", - повідомив ексголова Податкової.

Верланов називає справу проти нього "замовною".

"Вважаю, що кримінальне провадження, яке розслідує СБУ, - це чергова юридична нісенітниця за своєю суттю і має всі ознаки замовного", - заявив Верланов.

Також повідомляється, що справа Верланова пов'язана не зі звинуваченнями в "скрутках", про що повідомляли медіа, а з оптимізацією податків компанією "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Спочатку головною темою справи проти мене були так звані "скрутки". Нагадаю, що після мого звільнення ... була Тимчасова слідча комісія. Після того, як факт моєї причетності до цього ганебного явища так і не був доведений, а навпаки - були фактично встановлені мої успіхи в боротьбі зі скрутками, в Службі безпеки було вирішено "розкручувати" інший епізод.

Так, з серпня в відомстві почали активно займатися нібито порушеннями під час часткового скасування донарахувань по податковій перевірці компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг", - розповів Верланов.

"Наскільки мені відомо, на думку слідства, Державна податкова служба під час мого керівництва нібито неправомірно задовольнила скарги цього платника податків, в результаті чого нібито державі було завдано збитків в особливо великих розмірах", - додав він.

За словами Верланова, разом з ним підозру може отримати також і Максим Нефьодов - ексголова Державної митної служби.

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