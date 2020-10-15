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Гривня знову подешевшала до долара

Четвер, 15 жовтня 2020, 19:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 16 жовтня на рівні 28,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,18 грн (на 15 жовтня - 33,39 гривні).

Нагадуємо:

15 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

15 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,34 гривні.

Економічна правда

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