Гривня знову подешевшала до долара
Четвер, 15 жовтня 2020, 19:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 16 жовтня на рівні 28,34 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,18 грн (на 15 жовтня - 33,39 гривні).
Нагадуємо:
15 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.
15 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,34 гривні.
Економічна правда
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