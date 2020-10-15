Гривня майже не змінилась за результатами торгів на міжбанку
Четвер, 15 жовтня 2020, 17:35
15 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,34 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,33 - 28,34 гривні;
Євро – 33,14 - 33,15 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,24 – 28,43 гривні. Євро купують по 32,98 гривні, продають по 33,39 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,30 - 28,36 гривні, євро - 33,12 - 33,21 гривні.
Нагадуємо:
15 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua