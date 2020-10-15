Гривня майже не змінилась за результатами торгів на міжбанку

15 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,33 - 28,34 гривні;

Євро – 33,14 - 33,15 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,24 – 28,43 гривні. Євро купують по 32,98 гривні, продають по 33,39 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,30 - 28,36 гривні, євро - 33,12 - 33,21 гривні.

Нагадуємо:

15 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

Економічна правда