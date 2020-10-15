Справа "Енергоатому" і недобудованого сховища ядерного палива: НАБУ оголосило ще одну підозру

Детективи НАБУ 13 жовтня повідомили про підозру директору приватної компанії (ТОВ) у співучасті в організації надання неправомірної вигоди колишньому посадовцю відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Дії особи кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.2 ст. 369 КК України.

Таким чином, кількість задіяних у вчиненні злочину сягнула трьох осіб: у вересні про підозру повідомили народному депутату України VIII скликання та заступнику генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом", - йдеться у повідомленні.

Слідство, зокрема, встановило, що у 2017 році посадовець відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із компанією, підконтрольною екснардепу, договір на 929 млн грн.

"Згідно з ним, ця компанія мала збудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 млрд грн. Однак об'єкт й досі не введено в експлуатацію.

Натомість упродовж 2017-2019 років посадовець "Енергоатому" безоплатно одержав від іншої компанії, очолюваної директором ТОВ, і також підконтрольної екснародному депутату, три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 млн грн, що, за версією слідства, є неправомірною вигодою", - пояснили в НАБУ.

Нагадаємо:

У вересні Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому народному депутату Максиму Микитасю про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК "Енергоатом" уклав договір на 929 млн грн із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.

Економічна правда