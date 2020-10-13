Apple презентувала iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max
Компанія Apple презентувала iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max, який позиціонує як "iPhone для фотографів".
Про це повідомили під час трансляції.
Компанія оновила дизайн смартфонів та випустила новинки у розмірі 6,1 та 6,7 дюйма відповідно. iPhone Pro Max став найбільшим смартфоном в історії Apple.
Як і iPhone 12 та iPhone 12 mini, Pro-версії оснащені новим надміцним склом, яке, як стверджує Apple, жорсткіший за будь-яке скло для смартфонів та в 4 разів більш стійке до появи тріщин.
iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max з'являться у чотирьох кольорах: чорному, срібному, золотому та синьому (Pacific Blue).
Нові айфони оснащені новим чіпом — A14 Bionic, який створений за 5 нм процесом. Він має 11,8 млрд транзисторів, що на 40% більше, ніж в А13.
Окрім покращення всіх трьох камер, інженери Apple додали нову функцію для обробки фото — ProRaw. Саме тому смартфон позиціонують як "iPhone для фотографів".
Також новий айфон матиме можливість записувати відео в форматі HDR.
Ціна на iPhone 12 Pro стартуватиме з 999 доларів, на iPhone 12 Pro Max — з 1099 доларів.
Нагадуємо, що Apple також презентувала iPhone 12 та iPhone 12 mini.
Економічна правда
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