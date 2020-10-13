Компанія Apple презентувала iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max, який позиціонує як "iPhone для фотографів".

Про це повідомили під час трансляції.

Компанія оновила дизайн смартфонів та випустила новинки у розмірі 6,1 та 6,7 дюйма відповідно. iPhone Pro Max став найбільшим смартфоном в історії Apple.



Як і iPhone 12 та iPhone 12 mini, Pro-версії оснащені новим надміцним склом, яке, як стверджує Apple, жорсткіший за будь-яке скло для смартфонів та в 4 разів більш стійке до появи тріщин.



iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max з'являться у чотирьох кольорах: чорному, срібному, золотому та синьому (Pacific Blue).



Нові айфони оснащені новим чіпом — A14 Bionic, який створений за 5 нм процесом. Він має 11,8 млрд транзисторів, що на 40% більше, ніж в А13.



Окрім покращення всіх трьох камер, інженери Apple додали нову функцію для обробки фото — ProRaw. Саме тому смартфон позиціонують як "iPhone для фотографів".



Також новий айфон матиме можливість записувати відео в форматі HDR.



Ціна на iPhone 12 Pro стартуватиме з 999 доларів, на iPhone 12 Pro Max — з 1099 доларів.

Нагадуємо, що Apple також презентувала iPhone 12 та iPhone 12 mini.



Економічна правда