Apple презентувала iPhone 12 та iPhone 12 mini

Компанія Apple презентувала новий iPhone 12 та iPhone mini. Без навушнкиків та зарядного блоку у комплекті.

Про це повідомили під час презентації.

iPhone 12

iPhone 12 з'явиться в п'яти кольорах: чорному, білому, червоному, зеленому та синьому.

Новий смартфон буде оснащено дисплеєм Super Retina XDR. Удвічі більше пікселів, ніж в iPhone 11. 460 PPI. Підтримка Dolby Vision, HDR10 та HLG HDR.

Смартфон став на 11% тоншим та на 15% меншим за попередню модель.

Також iPhone 12 оснащено "керамічним щитом" - це нове надміцне, прозоре скло. Apple заявляє, що воно жорсткіший за будь-яке скло для смартфонів, в 4 разів більш стійкий до появи тріщин.

Нова конструкція антени. Apple оптимізувала всі свої власні програми та фреймворки для 5G - без додаткових витрат енергії. iPhone автоматично падає до LTE, коли швидкість 5G не потрібна, і піднімається до 5G, коли вона потрібна (для економії заряду). Завершено тестування 5G на понад 100 операторах у понад 30 регіонах. Apple ставерджує, що досягала швидкість до 3,5 Гбіт /с. У США вони підтримують надширокий діапазон, як це використовується у мережі 5G VZ. Це показало до 4 Гбіт / с

iPhone 12 отримав новий чіп — A14 Bionic, який створений за 5 нм процесом. Він має 11,8 млрд транзисторів. Це на 40% більше, ніж в А13. Вбудований графічний процесор пропонує до 50% швидшу графіку завдяки 4-ядерному дизайну.

Смартфон оснащений новою 12-мегапіксельною широкутною камерою f/1.6. Вона на 27% краще "збирає" світло, ніж камера в смартфоні попереднього покоління. Камера має 7 лінз. Нічний режим на iPhone 12 покращений завдяки швидшій діафрагмі. Тепер нічний режим також доступний на фронтальній камері та камері з надшироким кутом.



Відеозйомка тепер можлива в нічний час в сповільненому режимі.

Бездротова зарядка MagSafe використовує магніти для автоматичного вирівнювання смартфона до зарядного пристрою для оптимальної зарядки. Підтримує до 15 Вт. Використовує магнітометр для розпізнавання аксесуарів. Дозволяє заряджати Apple Watch.

iPhone 12 mini

Він менше, ніж 4,7-дюймовий iPhone 8, але має більший екран. Він має ті самі функції, що і повнорозмірний iPhone 12. Він має 5,4-дюймовий екран. Super Retina XDR, 2340x1080, 476 ppi, HDR Dolby Vision. Камера записує 4K 60 кадрів в секунду.

iPhone 12 і iPhone 12 mini мають рівень захисту IP68.

Apple анонсувала iPhone 12 mini, як "найменший і найлегший телефон 5G у світі".

Ціна iPhone 12 починається з 799 дол, iPhone 12 mini — 699 дол.

Економічна правда