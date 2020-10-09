Продажі квитків на авіа та залізничне сполучення стрімко падають – дослідження
З початку осені продажі залізничних квитків впали майже вдвічі та у перший тиждень жовтня складали лише 64%, продажі авіаквитків "просіли" до 89%.
Про це повідомляє Опендатбот з посиланням на дані RailwayBot і Aviasales.
Зазначається, що залізничне сполучення після карантину відновилось на початку літа - пікові показники продажів, за даними RailwayBot, становили 104% від докарантинних обсягів.
Але з початку осені продажі впали майже вдвічі та у перший тиждень жовтня складали лише 64%.
"За даними Aviasales, продажі квитків у серпні 2020 року становили до 110% від докарантинних показників. Восени українці стали менше бронювати авіаквитки, проте продажі "просіли" до 89% - не так критично, як залізничне сполучення, проте більше, ніж у минулому році", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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