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Продажі квитків на авіа та залізничне сполучення стрімко падають – дослідження

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 15:10
 

З початку осені продажі залізничних квитків впали майже вдвічі та у перший тиждень жовтня складали лише 64%, продажі авіаквитків "просіли" до 89%.

Про це повідомляє Опендатбот з посиланням на дані RailwayBot і Aviasales.

Зазначається, що залізничне сполучення після карантину відновилось на початку літа - пікові показники продажів, за даними RailwayBot, становили 104% від докарантинних обсягів.

 

Але з початку осені продажі впали майже вдвічі та у перший тиждень жовтня складали лише 64%.

"За даними Aviasales, продажі квитків у серпні 2020 року становили до 110% від докарантинних показників. Восени українці стали менше бронювати авіаквитки, проте продажі "просіли" до 89% - не так критично, як залізничне сполучення, проте більше, ніж у минулому році", - йдеться у повідомленні.

 

Економічна правда

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авіа залізниця

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