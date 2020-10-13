Як працюють податкові пільги й знижки і як їх отримати
Вівторок, 13 жовтня 2020, 12:10
Платити менше податків, не маючи офшорних рахунків чи зв'язків у податковій, – реально. Кожен може законно зменшити суму податкових відрахувань. ЕП з'ясувала, як працюють податкові пільги й знижки і що потрібно зробити, аби їх отримати.
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Економічна правда
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