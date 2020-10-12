Зеленський підписав закон про електронну роздрібну торгівлю ліками

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами", який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що документ на законодавчому рівні врегульовує дистанційну торгівлю ліками.

Зокрема, компаніям, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами,дозволяється здійснювати електронну роздрібну торгівлю такими засобами (за винятком окремих категорій ліків), а також організовувати та здійснювати доставку ліків кінцевим споживачам, серед іншого із залученням третіх осіб на договірних засадах.

"Згідно із законом, продавець має право доставляти ліки споживачеві власною кур’єрською службою або залучати на договірних засадах кур’єрські служби доставки, операторів поштового зв’язку, які повинні дотримуватися умов зберігання медикаментів.

Відповідальність перед споживачем за збереження якості лікарського засобу та дотримання визначених виробником умов його зберігання несе компанія-продавець, яка здійснює електронну роздрібну торгівлю", - йдеться у повідомленні.

"Ліки стануть доступнішими для громадян, оскільки навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати до відділення пошти.

Також закон гармонізує чинне законодавство України у сфері дистанційної торгівлі ліками із законодавством ЄС", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила в цілому законопроєкт № 3615-1, який регулює електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

У пояснювальній записці йдеться, що закон має регулювати правовідносини у сфері онлайн-торгівлі ліками і забезпечити захист покупців від ризиків купити неякісні чи фальсифіковані засоби.

Зокрема, щоб торгувати ліками онлайн, суб'єкту господарювання потрібна:

ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засобами;

наявність сайту аптеки, де є дані про ліцензію, логотип, назву й можливість надавати консультації фармацевта;

наявність власної служби доставки або договори з поштовими операторами.

При цьому, дозвіл поширюється лише на роздрібну торгівлю ліками, а не оптову. Ліки за рецептом продаватимуть лише тоді, коли покупець має електронний рецепт.

Водночас закон передбачає заборону онлайн-торгівлі:

медикаментами з наркотичним складом, психотропними речовинами й прекурсорами;

сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними ліками, які заборонено для продажу і у звичайних аптеках.

Економічна правда