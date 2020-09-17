Рада дозволила електронну роздрібну торгівлю ліками
Верховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила в цілому законопроєкт № 3615-1, який регулює електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.
Документ підтримали 258 нардепів.
У пояснювальній записці йдеться, що закон має регулювати правовідносини у сфері онлайн-торгівлі ліками і забезпечити захист покупців від ризиків купити неякісні чи фальсифіковані засоби.
Зокрема, щоб торгувати ліками онлайн, суб'єкту господарювання потрібна:
- ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засобами;
- наявність сайту аптеки, де є дані про ліцензію, логотип, назву й можливість надавати консультації фармацевта;
- наявність власної служби доставки або договори з поштовими операторами.
При цьому, дозвіл поширюється лише на роздрібну торгівлю ліками, а не оптову. Ліки за рецептом продаватимуть лише тоді, коли покупець має електронний рецепт.
Водночас закон передбачає заборону онлайн-торгівлі:
- медикаментами з наркотичним складом, психотропними речовинами й прекурсорами;
- сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними ліками, які заборонено для продажу і у звичайних аптеках.
Економічна правда
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