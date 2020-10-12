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Офіційний курс на 13 жовтня: гривня трохи ослабла

Понеділок, 12 жовтня 2020, 19:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 жовтня на рівні 28,25 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,34 грн (на 12 жовтня - 33,28 гривні).

Нагадаємо:

12 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

12 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.

Економічна правда

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