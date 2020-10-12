Курс валют на 12 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Понеділок, 12 жовтня 2020, 11:15
12 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,23 - 28,25 гривні;
Євро – 33,35 - 33,38 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,15 – 28,37 гривні. Євро купують по 33,02 гривні, продають по 33,46 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,25 - 28,31 гривні, євро - 32,93 - 33,31 гривні.
Економічна правда
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