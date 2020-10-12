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Курс валют на 12 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 12 жовтня 2020, 11:15
 

12 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,23 - 28,25 гривні;

Євро – 33,35 - 33,38 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,15 – 28,37 гривні. Євро купують по 33,02 гривні, продають по 33,46 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,25 - 28,31 гривні, євро - 32,93 - 33,31 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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