"Київміськбуд" прийняв на баланс найбільший ЖК "Укрбуду"
"Київміськбуд" прийняв на баланс найбільший об'єкт "Укрбуду" з найбільшою кількістю інвесторів - ЖК "Чарівне місто".
Про це повідомив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір в Facebook.
"Можу з упевненістю заявити, що підписана всі необхідні документи, які дозволяють "Київміськбуду" найближчим часом почати будівництво і продаж квартир в цьому комплексі. Хочу запевнити інвесторів, що їх ЖК в надійних руках", - пише Кушнір.
Нагадаємо:
"Київміськбуд" підписав договір з Міністерством оборони для завершення будівництва житлового комплексу "Чарівне місто" корпорації "Укрбуд".
На сьогоднішній день "Київміськбудом" в цілому прийнято 16 об’єктів корпорації "Укрбуд". Три з них вже введені в експлуатацію, на 2 ЖК – отримано поштову адресу.
Детальніше читайте у статті Економічної правди: Укрбуд 2.0. Що відбувається з недобудовами Микитася та коли інвестори отримають квартири
Економічна правда
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