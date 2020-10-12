"Київміськбуд" прийняв на баланс найбільший ЖК "Укрбуду"

"Київміськбуд" прийняв на баланс найбільший об'єкт "Укрбуду" з найбільшою кількістю інвесторів - ЖК "Чарівне місто".

Про це повідомив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір в Facebook.

"Можу з упевненістю заявити, що підписана всі необхідні документи, які дозволяють "Київміськбуду" найближчим часом почати будівництво і продаж квартир в цьому комплексі. Хочу запевнити інвесторів, що їх ЖК в надійних руках", - пише Кушнір.

Нагадаємо:

"Київміськбуд" підписав договір з Міністерством оборони для завершення будівництва житлового комплексу "Чарівне місто" корпорації "Укрбуд".

На сьогоднішній день "Київміськбудом" в цілому прийнято 16 об’єктів корпорації "Укрбуд". Три з них вже введені в експлуатацію, на 2 ЖК – отримано поштову адресу.

Детальніше читайте у статті Економічної правди: Укрбуд 2.0. Що відбувається з недобудовами Микитася та коли інвестори отримають квартири

Економічна правда