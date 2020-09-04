"Київміськбуд" підписав договір по найбільшому ЖК "Укрбуду"

"Київміськбуд" підписав договір з Міністерством оборони для завершення будівництва житлового комплексу "Чарівне місто" корпорації "Укрбуд".

Про це повідомив президент компанії Ігор Кушнір у Facebook.

"Підписали основний договір по "Чарівному місту""

Ще не остаточна, але вже перемога! Зараз в Міноборони в роботі доповнення до договорів з цього ЖК і по "Оберегу-2". Як тільки будуть готові, зможемо приймати комплекси в повному обсязі", - пише Кушнір.

Нагадаємо, на сьогоднішній день "Київміськбудом" в цілому прийнято 15 об’єктів корпорації "Укрбуд". Три з них вже введені в експлуатацію, на 2 ЖК – отримано поштову адресу.

Детальніше читайте у статті Економічної правди: Укрбуд 2.0. Що відбувається з недобудовами Микитася та коли інвестори отримають квартири

Економічна правда







