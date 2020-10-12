Гривня втратила позиції на міжбанку

12 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,29 - 28,31 гривні;

Євро – 33,41 - 33,43 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,16 – 28,37 гривні. Євро купують по 33,04 гривні, продають по 33,45 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,25 - 28,32 гривні, євро - 33,08 - 33,29 гривні.

Нагадаємо:

12 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

Економічна правда