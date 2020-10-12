Мінус 1,2 мільярда: Футбольний клуб Ахметова показав доходи за минулий сезон

Доходи футбольного клубу "Шахтар" у сезоні 2019-2020 становили 2 млрд 522 млн грн з урахуванням ПДВ - це на 1,24 млрд грн менше, ніж у сезоні 2018-2019.

Про це йдеться у річному звіті клубу, опублікованому на офіційному сайті.

Зазначається, що статті доходів клубу - продаж і оренда гравців, доходи від ФІФА і УЄФА та доходи від комерційної діяльності.

Зокрема, у сезоні 2019/2020 доходи "Шахтаря" від продажу і оренди футболістів становили 928 млн грн (у сезоні 2018/2019 - 1 мільярд 478 мільйонів гривень).

Доходи клубу від УЄФА і ФІФА становили 1 мільярд 256 мільйонів гривень (у сезоні 2018/2019 - 1 мільярд 603 мільйони гривень), клуб брав уччасть у груповому етапі Ліги Чемпіонів, після цього дійшов до півфінал Ліги Європи.

Сумарний дохід від комерційної діяльності склав 338 мільйонів гривень (у сезоні 2018/2019 - 680 мільйонів гривень).

Дохід від спонсорства та реклами - 275 мільйонів, від продажу атрибутики - 14 мільйонів, від реалізації ТВ-прав - 13 мільйонів.

У звіті зазначається, що у сезоні-2019/20 ФК "Шахтар" заплатив до держбюджету 370,2 мільйона гривень податків (у попередньому сезоні - 512,3 млн гривень податків). Сума ПДФО склала 317,9 мільйона гривень.

Нагадаємо:

Доходи футбольного клубу "Шахтар" у сезоні 2018-2019 років з урахуванням ПДВ становили 3,76 мільярда гривень.

Доходи футбольного клубу "Шахтар" у сезоні 2017/18 років становили 1,732 мільярда гривень.

Економічна правда