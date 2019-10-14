Футбольний клуб Ахметова за сезон заробив майже 3,8 мільярда

Доходи футбольного клубу "Шахтар" у сезоні 2018-2019 років з урахуванням ПДВ становили 3,76 мільярда гривень.

Про це йдеться у річному звіті футбольного клубу, опублікованому на офіційному сайті.

Зазначається, що основні статті доходу "Шахтаря" - продаж і оренда гравців, доходи від УЄФА та ФІФА і доходи від комерційної діяльності.

Загальний дохід від продажу та оренди футболістів становив 1 мільярд 478 мільйонів гривень.

"Шахтар" брав участь в груповому етапі Ліги чемпіонів, а також в 1/16 фіналу Ліги Європи. Доходи клубу від УЄФА і ФІФА становили 1 мільярд 603 мільйони гривень", - йдеться у звіті.

Сумарний дохід ФК "Шахтар" від комерційної діяльності у сезоні 2018/2019 становив 680 мільйонів гривень (у сезоні 2017/2018 - 736 млн).

Із 680 мільйонів доходу від комерційної діяльності 586 млн - спонсорство та реклама, 26 млн - доходи від ТВ-прав, 39 млн - продаж квитків та абонементів, 6 млн - корпоративні ложі, 22 млн - продаж атрибутики, 1 млн - доходи від Прем'єр-ліги.

За словами прес-служби чемпіона України з футболу, в сезоні 2018/19 ФК "Шахтар" заплатив до державного бюджету України 512,3 млн гривень податків. Сума ПДФО становила 378,1 млн гривень.

Нагадаємо, доходи футбольного клубу "Шахтар" у сезоні 2017/18 років становили 1,732 мільярда гривень.

Економічна правда