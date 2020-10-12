80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної бідності - омбудсмен

Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час Соціального форумі Ради ООН з прав людини, передає "Дзеркало тижня".

В Україні прожитковий мінімум становить близько 75 доларів на одну людину в місяць, мінімальна зарплата - 176 доларів, а понад чверті всього населення України перебуває за межею бідності.

"Не дивлячись на збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище, як бідність працюючих. За оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості", - зазначила Денісова.

Вона також підкреслила, що в Україні незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку. За словами Денісової, пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.

Нагадуємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.