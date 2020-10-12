Наглядову раду "Нафтогазу" залишає іноземець: "Наростає саботаж з боку корумпованих сил"

Амос Хохштайн (зліва)

Американський бізнесмен Амос Хохштайн припиняє повноваження незалежного директора в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє пресслужба НАК.

Однією з причин такого рішення Хохштайн назвав посилення протидії процесам реформування ринку газу і трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію.

"Він також закликав уряд України продовжити курс на забезпечення незалежності наглядових рад як запобіжника від повернення корупційних схем минулого", - йдеться у повідомленні.

У колонці для видання KyivPost американець написав, що "Нафтогазу" загрожує наростаючий саботаж з боку корумпованих сил". Він заявив, що керівництво "Нафтогазу" зустрічало опір на кожному етапі трансформації компанії.

"Компанія була змушена витрачати нескінченну кількість часу на боротьбу з політичним тиском і спробами олігархів збагатитися за рахунок сумнівних угод", - пише Хохштайн.

Хохштайн вважає, що спроби саботажу посилилися останнім часом, оскільки міжнародне співтовариство втомилося від України, а адміністрація Дональда Трампа більше не займалася антикорупційним порядком денним. За його словами, найбільш яскраво і кричущим чином це проявилося, коли уряд України нещодавно погодив і затвердив меморандум про взаєморозуміння з компанією Louisiana Natural Gas, яку Хохштайн вважає сумнівною.

"Кожна частина цієї огидної справи є бідою і небезпекою, з якими стикається Україна, коли вона повертається в своє минуле. Підписання угоди з негідною і сумнівною американською компанією при призначенні її керівника, людини, яка працювала на того самого корумпованого Януковича і (ексміністра енергетики) Юрія Бойка, які намагалася витіснити і покласти край революції Євромайдану", - заявив Хохштайн.

Він також навів ще один приклад корупції в Україні в якості причини відходу з "Нафтогазу".

"Після остаточного переконання уряду скасувати режим державних зобов'язань для домашніх господарств в серпні 2020 року, "Нафтогазу" були висунуті різні необгрунтовані звинувачення, супроводжувані звичайними закликами до розслідування. Стара тактика використання прокурорів і аудиторів для залякування і відплати повернулася. Саме це відволікання є причиною того, що наглядова рада постійно підтримує "Нафтогаз" з використанням міжнародних стандартів і забезпечує регулярні аудиторські перевірки такими авторитетними фірмами, як Deloitte і KPMG", - пише Хохштайн.

"Я більше не можу стояти осторонь і підтримувати цю негативну тенденцію, і саме тому я повинен добровільно покинути правління", - заявив він.

Хохштайн працював в Наглядовій раді НАК з 2017 року.

Нагадуємо:

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки у роботі НАК "Нафтогаз України", виявлені Державною аудиторською службою під час проведення ревізії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що причинами скандалу з аудитом НАК "Нафтогаз України" стали зобов'язання використовувати міжнародні стандарти бухгалтерської звітності, а також спецзобов'язання з продажу газу населенню.

Економічна правда