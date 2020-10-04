Загальний об’єм позик по кредитах "5-7-9" перевищив 9 мільярдів
Неділя, 4 жовтня 2020, 14:35
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що загальний об’єм позик по кредитах для МСБ "5-7-9" перевищив 9 мільярдів.
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"Останній місяць чітко продемонстрував, що програма доступних кредитів для МСБ "5-7-9" досягла успіху. Загальний об’єм позик вже перевищив 9 млрд грн", - написав він.
Також Шмигаль зазначив, що майже 4 тисячі бізнесів вже скористалися програмою.
А на наступний рік на програми доступного кредитування для бізнесу у бюджеті закладено 12 млрд грн, нагадав прем'єр.
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