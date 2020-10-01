Qatar Airways перенесла на грудень відновлення рейсів в Україну - авіакомпанія повернеться на лінію Київ-Доха 18 грудня і буде виконувати рейси чотири рази на тиждень.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на оновлену інформацію в системі бронювання авіаперевізника.

Зазначається, що рейси виконуватимуться літаками Airbus A320.

"Вильоти з Дохи заплановані на 06:55 по понеділках, середах, п'ятницях і неділях, з Києва - на 12:15 в ті ж дні.

Qatar Airways виконувала два щоденних рейси між Києвом і Дохою до березня 2020 року, коли уряд України ввів обмеження на міжнародне авіасполучення. Спочатку авіакомпанія планувала повернутися в Україну з 25 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" вкотре призупиняє початок виконання рейсів до Баку - відновлення польотів вдтермінували до кінця жовтня через обмеження в'їзду на територію Азербайджану у зв’язку з карантином.