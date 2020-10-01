Авіакомпанія "МАУ" переносить відновлення рейсів до Баку до кінця жовтня

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" вкотре призупиняє початок виконання рейсів до Баку - відновлення польотів вдтермінували до кінця жовтня через обмеження в'їзду на територію Азербайджану у зв’язку з карантином.

Про це повідомляє прес-служба компанії

"Відновлення польотів відтерміновано до кінця жовтня через обмеження в’їзду на територію Азербайджану у зв’язку з черговим продовженням карантинних заходів. Про це повідомив уряд Азербайджану 30 вересня 2020 року випустивши NOTAM (документ, який повідомляє про зміну процедур, встановлення заборони/обмеження використання повітряного простору або експлуатації аеродромів та інші події).

Надалі МАУ буде уважно слідкувати за епідеміологічною ситуацію в країні, а також за подіями в Нагірному Карабаху, щоб не втратити можливість відновити рейси за умови забезпечення необхідного рівня безпеки польотів", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда