За 4 роки Google продала 18 мільйонів смартфонів Pixel. Samsung і Apple - більше мільярда

За весь час Google продала в цілому близько 18,7 млн смартфонів Pixel і зараз її частка на ринку смартфонів становить менше 1%.

Про це повідомляє аналітична фірма IDC, передає видання ITC.

Для порівняння, лідери ринку Samsung і Apple за аналогічний період часу продали 1,7 млрд і 1,1 млрд смартфонів відповідно.

Нагадаємо, перше покоління Pixel і Pixel XL вийшло в 2016 році.Тільки в одному 2019 році Google продала 7,2 млн смартфонів Pixel, наростивши продажі на 52% в порівнянні з 2018-м і показавши найкращий результат за весь час лінійки.

За перше півріччя 2020 року продаж Pixel склали всього 1,5 млн (спад майже в три рази), що в цілому не дивує на тлі фіаско Pixel 4, внутрішніх проблем і затримок із виходом Pixel 4a.

Очікується, що Pixel 4a, а також представлені вчора Pixel 5, Pixel 4a 5G, повинні збільшити продажі. Але вже зараз зрозуміло, що перевершити минулорічний результат Google в цьому році не зможе. Як повідомляє Nikkei, Google розраховує продати до кінця року близько 800 тис. одиниць.

Нагадуємо:

Корпорація Google провела презентацію двох нових смартфонів з підтримкою 5G.