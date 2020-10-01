На Криворізькому комбінаті, де протестують шахтарі, підняли зарплати ще на 10%

На ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК) з 1 жовтня 2020 року підвищили зарплату ще на 10% для всіх працівників структурних підрозділів.

Про це йдеться у наказі в.о. заступника голови праління компанії Олександра Капуки, який опублікували на офіційному сайті.

Відповідно до наказу, з 1 жовтня 2020 року усім працівникам структурних підрозділів комбінату підвищать тарифні ставки та посадові оклади на 10%.

Нагадаємо:

Раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що 24 гірники шахти "Октябрьська" 28 добу продовжують підземний протест, 29 вересня на поверхню піднялися шахтарі "Родіни".

Частина працівників ПАТ "Кривбасзалізрудком" все ще залишається під землею - у зв'язку з тим, що спроби досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, підприємство почало підготовку до тривалого простою, та готове продовжити переговори з протестувальниками виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню.

Повідомлялось, що адміністрація підприємства з 1 вересня підвищила розміри тарифних ставок і окладів на 10–25% в залежності від професій.

Наказом від 11.09.2020 був також доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки й посадові оклади на 25%.

8 вересня 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" залишись під землею і вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.

На 14-ий день підземного протесту гірників у Кривому Розі під землею залишалось 184 робітники чотирьох шахт – "Жовтнева", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат".

Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

Комбінат знаходиться в управлінні групи "Приват" Ігоря Коломойського та компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

Економічна правда