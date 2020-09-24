Протести: "Кривбасзалізрудком" зупинив роботу і кличе шахтарів на переговори

Частина працівників ПАТ "Кривбасзалізрудком" все ще залишається під землею - у зв'язку з тим, що спроби досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, підприємство почало підготовку до тривалого простою, та готове продовжити переговори з протестувальниками виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"З самого початку акції протесту, оголошеної деякими з працівників шахт "Родіна", "Октябрська", "Гвардійська" і "Тернівська", керівництво ПАТ "Кривбасзалізрудком" вживало всіх можливих заходів для вирішення ситуації, незважаючи на те, що вимоги шахтарів були завідомо нездійсненними.

З метою зняття напруженості та недопущення порушень трудових прав колективу підприємства адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" проводила неодноразові перемовини з представниками, що страйкують, пропонувала різні варіанти підвищення заробітної плати, підготувала і навіть підписала Меморандум про взаєморозуміння та виконання зустрічних вимог між адміністрацією та працівниками ПАТ "Кривбасзалізрудком", спрямованих на усунення причин і наслідків, які можуть виникнути у зв'язку з перебуванням шахтарів під землею після закінчення робочої зміни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адміністрація підприємства з 1 вересня підвищила розміри тарифних ставок і окладів на 10–25% в залежності від професій.

Наказом від 11.09.2020 був також доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки й посадові оклади на 25%.

Також додатково запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів всім працівникам підприємства на 10% з 01.10.2020.

"Попри всі вжиті керівництвом підприємства заходи, частина працівників ПАТ "Кривбасзалізрудком" все ще залишається під землею. Адміністрація комбінату ініціювала переговори з працівниками, що залишаються в шахтах, але вони відмовляються піднятися на поверхню для проведення переговорів.

Правління комбінату зверталося до всіх компетентних державних регулюючих органів та профспілок з проханням посприяти тому, щоб вивести людей на поверхню, але і це не призвело до будь-якого результату", - заявили у компанії.

У зв'язку із тим, що "протягом трьох тижнів з боку трудового колективу за участю профспілок так і не вчинені дії щодо вирішення трудового спору відповідно до норм діючого законодавства", а, за словами підприємства, всі спроби адміністрації досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, виробничі потужності підприємства "залишаються незаконно блокованими".

Правління підприємства звернулось із заявою до правоохоронців з проханням "примусово припинити порушення законодавства, що блокують виробничий процес і майно підприємства, а також дати правову оцінку діям осіб, що проводять протиправну діяльність стосовно підприємства або підбурюють до протиправної діяльності".

Також, для мінімізації збитків, збереження виробничого обладнання і попередження негативного впливу на довкілля, підприємство починає заходи з підготовки до тривалого простою.

"Повідомляємо працівників підприємства і профспілки про скорочення штату у зв’язку із вимушеною зупинкою виробництва. Відповідні накази ПАТ "Кривбасзалізрудком" будуть доведені до працівників і профспілок у встановленому порядку", - йдеться у заяві.

"Адміністрація комбінату попереджає, що в нинішніх умовах залишатися в шахтах небезпечно для життя та здоров’я.

Подальше перебування під землею несе потенційну загрозу для здоров’я та життя шахтарів, внаслідок чого адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" змушена оголосити про початок процедури зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів в простій", - підкреслило правління підприємства.

Зазначається, що адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" не відмовляється від подальших переговорів з протестувальниками, але виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню.

"У цьому випадку керівництво підприємства готове обговорювати вимоги шахтарів і шукати компроміс там, де це буде можливим", - повідомила прес-служба компанії.

Нагадаємо:

8 вересня 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" залишись під землею і вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.

На 14-ий день підземного протесту гірників у Кривому Розі під землею залишалось 184 робітники чотирьох шахт – "Жовтнева", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат".

Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

Комбінат знаходиться в управлінні групи "Приват" Ігоря Коломойського та компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

Економічна правда