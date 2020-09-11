Зовнішня торгівля України скоротилася на 7 мільярдів доларів – Митна служба

За січень-серпень 2020 року товарообіг України склав 64,25 млрд доларів - це на 9,7% менше, ніж за вісім місяців 2019 року (71,5 млрд доларів).

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що за цей період в Україну імпортували товарів на понад 33,3 млрд доларів (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на 4,7 млрд доларів або на 12,4%).

Експортували з України на 30,9 млрд доларів (зменшення експорту склало 2,2 млрд доларів або 6.6%).

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) - від'ємне (2,4 млрд доларів).

Серед найбільших країн, з яких імпортурували до України: Китай - 5,1 млрд доларів, Німеччина - 3,2 млрд доларів та Росія - 2,9 млрд доларів.

Експортували найбільше до Китаю - на 4,3 млрд доларів, до Польщі - на 2 млрд доларів, Росії - 1,8 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:

зернові - на 5,9 млрд доларів;

чорні метали - на 5,2 млрд доларів;

соняшникова олія - на 3,4 млрд доларів;

Найбільше імпортували до України:

палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки - 5,1 млрд доларів;

машини, обладнання і механічні пристрої - 3,7 млрд доларів;



електричні машини та обладнання до них, аудіо та відеоапаратура - 3,3 млрд доларів.

Економічна правда