Податковим боржникам хочуть заборонити виїзд з України
Народний депутат "Слуги народу" Дар’я Володіна зареєструвала законопроєкт, яким пропонується введення заборони на виїзд за кордон для українців за несплату податків і зборів.
Про це повідомляється на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Згідно з пояснювальною запискою, право громадянина України на виїзд з країни може бути тимчасово обмежено у разі його ухилення від виконання покладених судом зобов'язань зі сплати не тільки аліментів, але й податків, зборів, єдиного соціального внеску.
Заборона на виїзд буде діяти до погашення відповідної заборгованості.
"Прийняття проєкту закону сприятиме підвищенню відповідальності платників податків, а також стимулюватиме їх до своєчасного виконання фінансових зобов'язань", - йдеться в супровідних документах до законодавчої ініціативи.
Проєкт закону має бути розглянутий профільним парламентським комітетом.
Нагадаємо, також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, якими пропонується скасувати норми законодавства, спрямовані на детінізацію економіки та покращення захисту прав споживачів.
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Економічна правда
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