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Податковим боржникам хочуть заборонити виїзд з України

Середа, 9 вересня 2020, 19:15
 

Народний депутат "Слуги народу" Дар’я Володіна зареєструвала законопроєкт, яким пропонується введення заборони на виїзд за кордон для українців за несплату податків і зборів.

Про це повідомляється на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, право громадянина України на виїзд з країни може бути тимчасово обмежено у разі його ухилення від виконання покладених судом зобов'язань зі сплати не тільки аліментів, але й податків, зборів, єдиного соціального внеску.

Заборона на виїзд буде діяти до погашення відповідної заборгованості.

"Прийняття проєкту закону сприятиме підвищенню відповідальності платників податків, а також стимулюватиме їх до своєчасного виконання фінансових зобов'язань", - йдеться в супровідних документах до законодавчої ініціативи.

Проєкт закону має бути розглянутий профільним парламентським комітетом.

Нагадаємо, також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, якими пропонується скасувати норми законодавства, спрямовані на детінізацію економіки та покращення захисту прав споживачів.

Рекомендуємо почитати: Держава перевиконує плани з податків. Хто за це заплатить?

Економічна правда

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