У Раді пропонують скасувати норми законів про касові апарати та кешбек

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, якими пропонується скасувати норми законодавства, спрямовані на детінізацію економіки та покращення захисту прав споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації.

Так, у липні були зареєстровані законопроєкти №3853-1 та №3853-2, якими пропонується скасувати прогресивні норми законодавства, спрямовані на детінізацію економіки та покращення захисту прав споживачів через поступове розширення сфери застосування касових апаратів або їх програмних аналогів.

Також ініціативою пропонувалося надання покупцям можливостей отримувати так званий "кешбек" – компенсацію частини вартості придбаного товару або послуги в разі, якщо їм було видано фіктивний фіскальний чек.

"Зазначені зміни підтримувалися Асоціацією та були прийняті ще у вересні минулого року, однак, набуття ними чинності було дещо відтерміновано у зв’язку з карантинними заходами в Україні з метою полегшення умов ведення бізнесу для невеликих підприємців", - йдеться у повідомленні.

"Хоча, завважимо, що у всіх зацікавлених суб’єктів господарювання є можливість використовувати безкоштовні програмні реєстратори розрахункових операцій, які можна завантажити на телефон або будь-який інший пристрій", - заявили в ЄБА.

Так, за інформацією податкової служби, лише за перший місяць роботи цієї системи майже 400 суб’єктів господарювання скористались безкоштовними програмними рішеннями від ДПС та зареєстрували 32,2 тис ПРРО.

"Отже, наразі у добросовісних підприємців є всі можливості виконати законодавчі вимоги щодо обов’язкового використання РРО або їх програмних аналогів без залучення додаткових коштів на придбання та обслуговування традиційних касових апаратів", - кажуть в асоціації.

На додачу, законопроєкти №3853-1 та №3853-2 пропонують скасувати вимогу щодо обов’язкового застосування касових апаратів при торгівлі побутовою технікою та електронікою.

"Комітет побутової електротехніки Асоціації виступає категорично проти такої пропозиції, оскільки це може призвести до подальшого зростання нелегального ринку в Україні, який, за результатами дослідження GfK, і так становив 23% або 20,5 млрд гривень в 2019 році", - повідомили представники бізнесу.

"Європейська Бізнес Асоціація звертається до Голови Верховної Ради, керівників профільних Парламентських комітетів та Міністерств, усіх ключових стейкхолдерів з проханням не підтримувати прийняття законопроєктів №3853-1 та №3853-2", - резюмується в заяві.

Економічна правда