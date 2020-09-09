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Курс гривні продовжує повільно знижуватися до долара

Середа, 9 вересня 2020, 18:40
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 вересня на рівні 27,83 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,77 грн (на 9 вересня - 32,8 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Нагадуємо:

9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.

Економічна правда

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