Закриття міжбанку: гривня ослабла
9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,83 - 27,85 гривні;
Євро – 32,89 - 32,91 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,68 – 27,88 гривні. Євро купують по 32,37 гривні, продають по 32,85 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,77 - 27,83 гривні, євро - 32,61 - 32,71 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 9 вересня на рівні 27,80 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,8 грн (на 8 вересня - 32,81 гривні).
Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.
9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.
Економічна правда
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