Закриття міжбанку: гривня ослабла

9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,83 - 27,85 гривні;

Євро – 32,89 - 32,91 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,68 – 27,88 гривні. Євро купують по 32,37 гривні, продають по 32,85 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,77 - 27,83 гривні, євро - 32,61 - 32,71 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 9 вересня на рівні 27,80 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,8 грн (на 8 вересня - 32,81 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

Економічна правда