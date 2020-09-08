Гривня знецінюється 10-ий день поспіль
Вівторок, 8 вересня 2020, 18:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 9 вересня на рівні 27,80 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,8 грн (на 8 вересня - 32,81 гривні).
Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.
Нагадуємо:
8 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.
8 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку станом на 16:59 встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.
Економічна правда
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