Гривня знецінюється 10-ий день поспіль

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 9 вересня на рівні 27,80 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,8 грн (на 8 вересня - 32,81 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Нагадуємо:

8 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

8 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку станом на 16:59 встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

Економічна правда