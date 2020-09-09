Кабмін дозволив купувати системи подачі кисню і вакцини від грипу за спрощеною процедурою

Кабмін дозволив закуповувати системи подачі кисню та вакцини від грипу для імунізації груп ризику COVID-19 за спрощеною процедурою - зі звільненням від оподаткування ПДВ.

Таке рішення ухвалили на засіданні 9 вересня.

"Постанова про внесення змін до переліку товарів робіт і послуг, спрямованих на запобігання виникненню, поширенню, ліквідацію та локалізацію спалахів епідемії та пандемії COVID-19.

Вносяться зміни до постанов Кабміну №224 і №225 - це спрощена процедура закупівель та звільнення від оподаткування ПДВ - доповнити їх новими послугами, медвиробами та лікзасобами, зокрема системами подачі кисню та вакцинами проти грипу для проведення вакцинації осіб із груп ризику захворюваності на COVID-19", - пояснив під час засідання голова МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо:

1 серпня закінчився строк дії заборони на експорт засобів індивідуального захисту і не буде продовжений.

Економічна правда