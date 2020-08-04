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Україна зняла заборону на експорт засобів індивідуального захисту

Вівторок, 4 серпня 2020, 10:10
 

1 серпня закінчився строк дії заборони на експорт засобів індивідуального захисту і не буде продовжений.

Про це у Facebook повідомив торговий представник України Тарас Качка.

"Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт яка діяла у зв‘язку із коронавірусом.

Це тиха, але важлива новина. Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення. Відтак 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений", - написав він.

Економічна правда

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Україна експорт коронавірус

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