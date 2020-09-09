В Україні до кінця 2021 року створять Нацоператора на ринку тютюну

Кабмін схвалив з триденним доопрацювання розпорядження про реалізацію пілотного проєкту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів".

Документ прийняли на засіданні 9 вересня.

Зазначається, що пілотний проєкт підготувало Мінекономіки спільно з Мінфіном.

За словами заступника міністра економіки Світлани Панаіотіді, зазначений пілотний проєкт буде реалізовано в термін до кінця 2021 року.

За її словами, тютюновий оператор буде створений для боротьби з ухиленням від сплати податків, контрабандою і контрафактом.

Серед вимог до майбутнього оператора наявність:

ліцензії на оптову торгівлю тютюновими виробами;

не менше п’яти років досвіду господарської діяльності у сфері оптової торгівлі саме на рину України. І цей відлік досвіду повинен береться від безпосередньо старту проекту;

не менше п’яти років співпраці з виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів. Також відлік від початку "пілоту". Протягом цього строку має володіти принаймні одним складом в кожній області, здатному забезпечити 10-денну місцеву потребу у тютюнових виробах;

п’ятирічного досвіду роботи на ринку більше половини керівного складу;

принаймні 50% працівників логістичного та ІТ-спрямування, з досвідом роботи із системами контролю за обігом тютюнових виробів та сканування ідентифікаційного маркування (Track & Trace), а також юрособа має принаймні пять років досвіду застосування таких систем;

протягом останніх трьох років має статус великого платника податків (за Податковим кодексом України) та статус великого підприємництва (за Господарським кодексом), протягом трьох років проводився незалежний аудит фінансової звітності, відсутній податковий борг;

Нагадаємо:

Кабінет міністрів створює Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Критеріям його відбору фактично відповідає тільки ТОВ "Тедіс Україна", яка вже була оштрафована Антимонопольним комітетом за зловживання своїм монопольним положенням.

Економічна правда