Промисловий безвіз із ЄС і нульова декларація: Кабмін прийняв План пріоритетних дій

Кабмін на засіданні 9 вересня затвердив з техніко-юридичними правками План пріоритетних дій уряду, серед основних пунктів плану, зокрема, промисловий безвіз з ЄС, законопроєкт щодо вільної економічної зони для ІТ-галузі та нульова декларація.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, документ фундаментальний і в ньому міститься 690 пунктів.

"Кожен пункт має обґрунтування його важливості, відповідальних виконавців, строк виконання, індикатор виконання та очікувані результати.

Відповідно, український бізнес, аналітичні центри, народні депутати та загалом кожен українець зможе ознайомитися із конкретними пропозиціями і планами роботи міністерств. Це ті плани, які допоможуть пришвидшити відновлення економіки та допомогти людям", - сказав Шмигаль.

Він виокремив з Плану дій наступні пункти:

Робота з Європейським Союзом над "промисловим безвізом" та оновленням Угоди про асоціацію. Подання понад 30 євроінтеграційних законопроектів у рамках урядової програми "Шлях до Європи".

Напрацювання законопроекту щодо вільної економічної зони для ІТ-галузі.

Подовження на 6 місяців після закінчення карантину мораторію на держконтроль та перевірки бізнесу.

Підтримка експорту через оновлення відповідного агентства.

Створення Фонду розвитку сільських територій.

Запровадження стимулів для молодих сімей, які хочуть започаткувати фермерське господарство.

Запровадження "нульової декларації", тобто амністія капіталів.

Завершення ліквідації Державної фіскальної служби, а також забезпечення умов для створення нового ефективного органу, який буде розслідувати економічні злочини.

Комплексна реформа митниці (відкрита онлайн-база вартості товарів, зменшення суб’єктивного впливу митника на всі процедури).

Встановлення понад півсотні систем автоматичного зважування на дорогах для запобігання їх руйнуванню.

Остаточна ліквідація корупційного монстра ДАБІ та діджиталізація дозвільних процедур у будівництві.

Продаж дозволів на користування надрами виключно на відкритих онлайн-торгах.

Нагадаємо:

У проєкті плану дій уряду на 2020 рік передбачається приватизація до кінця року АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ПАТ "Одеський припортовий завод", ДП ​​"Завод "Електроважмаш", вугільної компанії "Краснолиманська" та ПрАТ "Президент-готель".

Економічна правда