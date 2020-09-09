Керівник митниці Павловський пояснив затримку вантажів на кордоні

Затримка вантажів при проходженні митних пунктів часто зумовлена не ручним втручанням працівників митниці, а роботою автоматизованої системи.

Про це заявив в.о голови Держмитслужби Андрій Павловський на нараді із представниками Американської торгової палати та Європейської бізнес асоціації.

"Зараз ми спостерігаємо затримку вантажів на деяких митних пунктах. Але хочу зазначити, що жодного саботажу з боку митних органів не відбувається – йде робочий процес суто у правовому полі. Дійсно, тривалість митного оформлення може коливатися.

Втім, це залежить від самого суб’єкта оформлення. Якщо до документів, змісту вантажу та його задекларованої вартості питань немає, то оформлення відбувається у найкоротші терміни. На сьогодні порушень законного періоду контролю (до 10 діб) на митницях ми не спостерігаємо", — зазначив Павловський.

Також голова відомства надав гарантії: прозорий бізнес не матиме проблем із проходженням митного контролю.

"На шляху автоматизації та удосконалення митних правил і процедур ми йдемо до європейської практики — мінімізуємо людське втручання. Оцінюючи вартість вантажу, ми користуємося автоматизованою системою аналізу та управлінням ризиками (АСАУР).

І якщо АСАУР виявляє занижену вартість, то автоматично зупиняє оформлення до повного з’ясування деталей та перевірки документів. Ця система перевіряє вантажі підприємств вибірково і працює абсолютно незаангажовано", — заявив Павловський..

Також він зазначив, що компаніям, які не мають історії порушень, система надає статус "надійного суб'єкта".

"Це маркер того, що клієнт впродовж певного часу відповідає критеріям прозорості. І тоді його оформлення проходить максимально швидко. На нараді із Асоціаціями підприємців я акцентував: ми сприяємо бізнесу, який веде прозору діяльність і сплачує усі законні платежі до бюджету.

Український чи будь-який інший бізнес, що дотримується всіх правил при оформленні вантажу, не має проблем на митниці", — підкреслив керівник Держмитслужби

Нагадуємо:

Блокування майже 150 фур на митниці вже призвело до перебоїв із виробництвом у 20 компаніях через затримку постачань сировини і вантажів.