150 фур залишаються заблокованими на митниці, 20 компаній відчувають перебої з виробництвом - ЄБА

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Блокування майже 150 фур на митниці вже призвело до перебоїв із виробництвом у 20 компаніях через затримку постачань сировини і вантажів.

Про це повідомила виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев'янко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Компанії асоціації вчора мали можливість поспілкуватися безпосередньо з Андрієм Павловським, в. о. голови Держмитниці та його фахівцями про ситуацію з масовою затримкою вантажів на Галицькій та Київській митницях", - сказала Дерев'янко.

Державна митна служба анонсувала в середу селекторну нараду для врегулювання ситуації.

"У розмові з бізнесом пан Павловський пообіцяв провести 9 вересня селекторну нараду для врегулювання цієї ситуації. Асоціація передала керівництву Держмитниці майже 20 офіційних звернень із детальним описом неправомірних дій митних органів", - зазначила вона.

Про затримку митного оформлення майже 150 фур компанії бізнес-асоціації почали повідомляти з початку вересня. Після заяви ЄБА 4 вересня Держмитниця пояснила затримку митного оформлення вантажів саботажем і повідомила про отримання керівництвом відомства погроз фізичної розправи.

Дерев'янко наголосила, що нині ситуація залишається критичною: "До сьогодні близько 150 вантажівок залишаються заблокованими на митниці, а більше ніж 20 компаній уже мають перебої з виробництвом або своєю діяльністю через затримку постачань сировини або вантажів".

За словами виконавчого директора ЄБА, компанії стикаються з порушеннями термінів розгляду документів і необґрунтованими вимогами надати додаткову документацію для контролю митної вартості.

"Бізнесу незрозуміла така ситуація, оскільки справа стосується переважно регулярних постачань вантажів за довгостроковими контрактами, які ще два тижні тому митниця оформляла у звичайні терміни", - зазначила Дерев'янко.

Вона також наголосила, що контроль митної вартості можна було перенести на постаудит, щоб уникнути безпідставної затримки вантажів.