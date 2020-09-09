Уряд хоче продовжити мораторій на перевірки на пів року після завершення карантину
Кабінет міністрів має намір зареєструвати у Верховній Раді законопроект про продовження мораторію на планові перевірки на пів року з дня завершення карантину.
Відповідний законопроект у вересні має розробити Мінекономіки, йдеться у проєкті плану дій уряду на 2020 рік, передає Інтерфакс-Україна.
Крім цього, Мінфін і Мінекономіки мають цього місяця розробити законопроект про дворічний мораторій на перевірки застосування РРО фізичними особами-підприємцями (ФОП), окрім провідних високорентабельних видів діяльності.
Проект плану дій Кабміну також пропонує зобов'язати Мінекономіки визначити чітку процедуру введення державного цінового регулюва
Нагадуємо:
Як раніше пояснювало Мінекономіки, мораторій під час карантину розповсюджується на перевірки у сферах держнагляду господарської діяльності, але перевірки проводяться у сферах, які не підпадають під мораторій.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua