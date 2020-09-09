Уряд хоче продовжити мораторій на перевірки на пів року після завершення карантину

Кабінет міністрів має намір зареєструвати у Верховній Раді законопроект про продовження мораторію на планові перевірки на пів року з дня завершення карантину.

Відповідний законопроект у вересні має розробити Мінекономіки, йдеться у проєкті плану дій уряду на 2020 рік, передає Інтерфакс-Україна.

Крім цього, Мінфін і Мінекономіки мають цього місяця розробити законопроект про дворічний мораторій на перевірки застосування РРО фізичними особами-підприємцями (ФОП), окрім провідних високорентабельних видів діяльності.

Проект плану дій Кабміну також пропонує зобов'язати Мінекономіки визначити чітку процедуру введення державного цінового регулюва

Нагадуємо:

Як раніше пояснювало Мінекономіки, мораторій під час карантину розповсюджується на перевірки у сферах держнагляду господарської діяльності, але перевірки проводяться у сферах, які не підпадають під мораторій.