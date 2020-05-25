Мінекономіки пояснило ситуацію з мораторієм на перевірки бізнесу під час карантину
Мораторій на перевірку бізнесу під час карантину розповсюджується на перевірки у сферах держнагляду господарської діяльності, але перевірки проводяться у сферах, які не підпадають під мораторій.
Про це йдеться у роз'ясненні Мінекономіки.
"В Україні налічується мінімум дві великі категорії перевірок. Перша категорія, на яку є мораторій під час карантину - це т. зв. державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. Він ідентифікується за сферами контролю, а не за органами",- пояснили у відомстві.
Зокрема, у Держслужби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів близько 15 сфер контролю - одні з них підпадають під дію мораторію (наприклад, захист рослин), інші - ні (наприклад, окремо виділене держрегулювання цін).
"Під мораторій потрапляють перевірки пожежної безпеки, охорони праці, екологічні перевірки тощо (всього більше 80 сфер)", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві додали, що контроль нехарчової продукції здійснюють 7 органів згідно з переліком видів продукції, що підлягає контролю. Усі вони, з одного боку, перебувають під мораторієм для більшості з їхніх сфер контролю, але можуть здійснювати будь-які перевірки у частині ринкового нагляду.Економічна правда
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