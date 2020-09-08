Закриття міжбанку: гривня не змінилась

8 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку станом на 16:59 встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,76 - 27,78 гривні;

Євро – 32,66 - 32,69 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,64 – 27,85 гривні. Євро купують по 32,43 гривні, продають по 32,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,69 - 27,79 гривні, євро - 32,62 - 32,72 гривні.

Нагадуємо:

8 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 вересня на рівні 27,75 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,80 грн (на 4 вересня - 32,85 гривні).

Економічна правда