Закриття міжбанку: гривня не змінилась
8 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку станом на 16:59 встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,76 - 27,78 гривні;
Євро – 32,66 - 32,69 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,64 – 27,85 гривні. Євро купують по 32,43 гривні, продають по 32,88 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,69 - 27,79 гривні, євро - 32,62 - 32,72 гривні.
Нагадуємо:
8 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 вересня на рівні 27,75 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,80 грн (на 4 вересня - 32,85 гривні).
Економічна правда
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