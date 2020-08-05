Абромавичус про плани піти з посади гендиректора "Укроборонпрому": Потрібна спадкоємність

Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус підтвердив плани підти з посади керівника держконцерну та спростував інформацію про можливі політичні причини свого відходу з посади.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"І з моєї точки зору, і з точки зору президента потрібна спадкоємність, як в кожній організації. Ми все-таки 70 осіб нових привели. В Укроборонпромі поміняли 30 директорів", - зазначив він.

За словами Абромавичуса, щоб в "Укроборнпромі" продовжилися трансформаційні зміни, новим главою держконцерну має стати член команди держконцерну.

Водночас Абромавичус спростував інформацію про можливі політичні причини свого відходу з посади глави концерну.

Він зазначив, що "заходив" на пост голови концерну лише на кілька місяців і надалі планує займатися стратегічними питаннями розвитку "Укроборонпрому".

Абромавичус додав, що на його рішення затриматися на посаді керівника держконцерну вплинула пандемія коронавірусу. Також, за його словами, залишитися на посаді голови "Укроборонпрому" хоча б до літа" його просив ще Андрій Богдан, коли був головою Офісу президента.

Нагадаємо:

Нова команда держконцерну "Укроборонпром" продовжить роботу, однак гендиректор держконцерну Айварас Абромавичус може змінити посаду.