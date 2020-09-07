Законопроєкт, який унеможливлює стягнення 10 мільярдів з ПриватБанку зареєстрували у Раді

Законопроєкт, який заблокує примусове стягнення з ПриватБанку 350 млн дол на користь компаній Суркісів, авторства Міністерства юстиції, зареєстрували у Раді.

Відповідний документ зареєстрував нардеп Слуги Народу Юрій Камельчук повідомляє міністр юстиції Денис Малюська.

"Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроект #4064, який унеможливлює нахабну та протизаконну крадіжку 10 мільярдів державних коштів.

..прохання підтримати та пошерити. Час грає проти нас", - написав міністр.

Нагадуємо:

Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного ПриватБанку на користь останніх 164,5 мільйона доларів.

Також Печерський райсуд Києва 2 вересня повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їх депозити, розміщені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії.

Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить 347,374 млн доларів (з них близько 102 млн доларів - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

Детальніше читайте у статті: Справа Приватбанку: Зв'язок Суркісів з Коломойським, який не помічають судді