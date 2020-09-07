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Литва цікавиться запуском приватної тяги на "Укрзалізниці" 

Понеділок, 7 вересня 2020, 17:43
 

Надзвичайний і Повноважний Посол Литви Вальдемарас Сарапінас в Україні повідомив про зацікавленість литовської сторони в експериментальному проєкті України щодо допуску приватних локомотивів на колії загального користування.

Про це він повідомив під час зустрічі із міністром інфраструктури Владиславом Криклієм. 

Також Криклій відмітив позитивну динаміку в зростанні об'ємів вантажних перевезень залізничним транспортом і довготривале співробітництво України та Литви в рамках роботи поїзда "Вікінг". 

Цей потяг з'єднує інфраструктуру морських ліній Балтійського регіону з аналогічною інфраструктурою Чорного моря і за 7 місяців цього року встиг перевезти територією України понад 7 тисяч контейнерів. 

Нагадуємо:

ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія" стала першим учасником експериментального проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування. 

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