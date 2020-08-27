Мінінфраструктури визначило першу компанію, що надаватиме послуги приватної тяги
ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія" стала першим учасником експериментального проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування.
Відповідний наказ виданий Міністерством інфраструктури.
У рамках проєкту компанія здійснюватиме курсування приватних локомотивів одразу на 9 визначених дільницях.
"Наша головна мета – ліквідувати дефіцит тяги та монополію Укрзалізниці, але при цьому зберегти баланс між тим, щоб захистити інтереси УЗ як перевізника і задовольнити інтереси бізнесу як вантажовідправника.
Це має бути акуратний і продуманий перехід, адже демонополізуючи ринок ми можемо спричинити завелику конкуренцію на ньому і втратити один із найприбутковіших напрямів УЗ – вантажні перевезення", - відмітив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Українська локомотивна компанія" здійснюватиме курсування приватних локомотивів на таких дільницях залізничних колій загального користування за напрямками:
- Стрий – Івано-Франківськ;
- Тернопіль – Шепетівка;
- Шепетівка – Калинівка 1;
- Старокостянтинів 2 – Гречани;
- Старокостянтинів 1 – Гречани;
- Старокостянтинів 2 – Калинівка 1;
- Старокостянтинів 1 – Калинівка 1;
- Гусятин – Ярмолинці – Гречани;
- Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани.
Всього Комісія з відбору учасників експериментального проєкту щодо допуску суб'єктів приватної тяги провела 6 засідань, на яких розглянула 23 заявки від 10 приватних компаній. 7 заявників за 15 заявами визнано учасниками експериментального проєкту.
Щодо 9 заяв від 3-х компаній прийнято рішення відмовити в участі в експериментальному проєкті на зазначених у заявах дільницях за різними причинами. Зокрема, через неповний пакет документів, знаходження запропонованої дільниці в межах станції, а також через наявність на дільниці руху швидкісних пасажирських поїздів.
Разом з тим, 2 компанії надали пакети документів в рамках другого етапу відбору. До одного з цих учасників були надані суттєві зауваження, а їх документи повернуті на доопрацювання.
Комісія з відбору учасників експериментального проєкту, у свою чергу, продовжуватиме надалі роботу.
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