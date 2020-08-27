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Мінінфраструктури визначило першу компанію, що надаватиме послуги приватної тяги 

Четвер, 27 серпня 2020, 12:23
 

ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія" стала першим учасником експериментального проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування. 

Відповідний наказ виданий Міністерством інфраструктури.

У рамках проєкту компанія здійснюватиме курсування приватних локомотивів одразу на 9 визначених дільницях.

"Наша головна мета – ліквідувати дефіцит тяги та монополію Укрзалізниці, але при цьому зберегти баланс між тим, щоб захистити інтереси УЗ як перевізника і задовольнити інтереси бізнесу як вантажовідправника.

Це має бути акуратний і продуманий перехід, адже демонополізуючи ринок ми можемо спричинити завелику конкуренцію на ньому і втратити один із найприбутковіших напрямів УЗ – вантажні перевезення", - відмітив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Українська локомотивна компанія" здійснюватиме курсування приватних локомотивів на таких дільницях залізничних колій загального користування за напрямками:

  • Стрий – Івано-Франківськ;
  • Тернопіль – Шепетівка;
  • Шепетівка – Калинівка 1;
  • Старокостянтинів 2 – Гречани;
  • Старокостянтинів 1 – Гречани;
  • Старокостянтинів 2 – Калинівка 1;
  • Старокостянтинів 1 – Калинівка 1;
  • Гусятин – Ярмолинці – Гречани;
  • Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани.

Всього Комісія з відбору учасників експериментального проєкту щодо допуску суб'єктів приватної тяги провела 6 засідань, на яких розглянула 23 заявки від 10 приватних компаній. 7 заявників за 15 заявами визнано учасниками експериментального проєкту.

Щодо 9 заяв від 3-х компаній прийнято рішення відмовити в участі в експериментальному проєкті на зазначених у заявах дільницях за різними причинами. Зокрема, через неповний пакет документів, знаходження запропонованої дільниці в межах станції, а також через наявність на дільниці руху швидкісних пасажирських поїздів.

Разом з тим, 2 компанії надали пакети документів в рамках другого етапу відбору. До одного з цих учасників були надані суттєві зауваження, а їх документи повернуті на доопрацювання.

Комісія з відбору учасників експериментального проєкту, у свою чергу, продовжуватиме надалі роботу.

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