Курс євро в РФ перевищив 90 рублів вперше з 2016 року

7 серпня курс євро піднявся вище 90 рублів вперше з 12 лютого 2016 року, долар торгується вище 76 рублів вперше з 22 квітня.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Курс євро становить 90,035 руб. о 13:03, що на 80,75 копійки вище за рівень закриття попередніх торгів.

Долар США коштував 76,1125 руб., подорожчавши на 68 копійок.

На думку експертів "Інтерфакс-ЦЕА", рубль помітно дешевшає до долара і євро на тонкому ринку через вихідний день у США, де відзначається День праці.

Негативні настрої гравців обумовлені побоюваннями розширення антиросійських санкцій у зв'язку з вірогідним отруєнням опозиціонера Олексія Навального, останніми новинами на цю тему і падінням цін на нафту.