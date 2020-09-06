Всі розділи
Укр / Рус

Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48

Неділя, 6 вересня 2020, 12:52
 

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48.

Про це він розповів на своїй Фейсбук сторінці.

Малюська розповів, що колонія №48 має понад 40 будівель загальною площею більше 42 тисячі квадратних метрів, а загалом займає 10 гектарів. 

До будівель під'єднані всі інженерні мережі: електренергія, каналізація та водовідвід. Міністр зазначив, що колонія може бути цікава як житловим так і промисловим забудовникам.

Він також додав, що установа буде коштувати "недешево" та закликав всіх зацікавлених осіб звертатися до Мін'юсту з питаннями.

За словами міністра останній засуджений був вивезений зі колонії №48 ще у 2018 році.

Нагадуємо:

Раніше Малюська анонсував наступний продаж одеської колонії №51.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мін'юст

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Справа офшорних компаній Суркісів: Малюська побачив "договорняк" між суддями і олігархами 16 серпня 2020, 11:45
Мін'юст оновив єдиний реєстр юросіб: що змінилось 12 серпня 2020, 11:39
Мін'юст тимчасово призупинив роботу єдиного реєстру юросіб 7 серпня 2020, 15:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!